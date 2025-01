In attesa al pronto soccorso aggredisce dottoressa, arrestato

In attesa al pronto soccorso ha aggredito una dottoressa, colpendola al volto, e ha danneggiato un macchinario. E' accaduto la scorsa notte all'ospedale di Frascati, in provincia di Roma.

Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Frascati che hanno arrestato l'uomo, ora piantonato in ospedale.

A dare l'allarme la stessa dottoressa, una romana di 47 anni, refertata con dieci giorni di prognosi, che ha raccontato di essere stata aggredita dall' uomo, un cittadino straniero ubriaco in attesa di essere visitato.



