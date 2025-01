Donovan, concerto a Roma per i 60 anni del suo primo successo

Donovan celebrerà i 60 anni del suo primo album con una serie di concerti in Europa che prenderanno il via questa primavera da Roma. Il cantante scozzese interpreterà alcune delle sue popolari canzoni tra cui il promo successo Catch the Wind il 14 maggio al Teatro Manzoni, pochi giorni dopo aver festeggiato il 79esimo compleanno. Lo ha appreso Variety.

Tra gli altri brani in scaletta ci saranno anche Sunshine Superman, Hurdy Gurdy Man, Colours e Mellow Yellow. I biglietti andranno in preveNdita a partire dal 17 gennaio e l'evento sarà filmato e reso disponibile sul sito di Donovan che ha in programma altri eventi nella capitale italiana tra il 9 e il 15 maggio.

Il cantante di Glasgow ha legami con l'Italia: lo scorso omaggio è stato onorato per la sua collaborazione con Fratello Sole, Sorella una di Franco Zeffirelli. Una versione restaurata del film è stata proiettata al Quirinale per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e a Firenze, la città natale di Zeffirelli.



