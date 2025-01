'Pedalaria', inaugurata nuova ciclovia Aeroporto Fiumicino

Aeroporti di Roma ha inaugurato oggi "Pedalaria", la nuova ciclovia che collega il "Leonardo da Vinci" alla città di Fiumicino, infrastruttura che rientra tra le opere del "Dpcm Giubileo 2025" ed è interamente finanziata da Adr con un investimento pari a 1,8 milioni di euro. Il nuovo percorso, per pedoni e ciclisti, parte dal principale scalo romano e si estende lungo 3, 5 chilometri, per congiungersi, in viale del Lago di Traiano, alla pista ciclabile già esistente nella cittadina aeroportuale. Alla cerimonia di inaugurazione di "Pedalaria", che si è svolta nei pressi della Rotatoria della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli di Fiumicino, hanno partecipato, oltre al commissario straordinario per il Giubileo 2025 Roberto Gualtieri e al sindaco di Fiumicino Mario Baccini, anche l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone, il presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma, il presidente di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata, il chief infrastructure officer di Adr Andrea Giordano, il parroco di Santa Maria degli Angeli, don Giovanni Soccorsi che ha benedetto l'infrastruttura. Per Gualtieri, Baccini, Troncone, Di Palma, caschetto in testa, anche un giro inaugurale in bicicletta.

La nuova ciclovia è il risultato di una "proficua collaborazione" tra Adr e l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Baccini. "Pedalaria" offrirà infatti ai passeggeri, ai lavoratori dell'aeroporto e ai cittadini di Fiumicino la possibilità di "vivere un'esperienza unica" tra le bellezze naturali e le aree archeologiche, inclusi i Porti imperiali di Claudio e Traiano, intorno allo scalo. Si tratta dell'iniziativa più recente sulla sostenibilità promossa da Adr, in cui l'impronta green è garantita da diversi fattori, come l'utilizzo di materiali drenanti come il cemento "Idrodrain" e gli impasti di legno riciclabile, scelti per ridurre al minimo l'impatto ambientale; i canali di scolo e "Rain garden" per la gestione delle acque; l'installazione di piante mediterranee provenienti dai 5 continenti lungo l'ultimo tratto del percorso verso il Terminal 3, installazioni gestite nel rispetto del loro ciclo di vita. Lungo il percorso ci sono anche delle sedute.



