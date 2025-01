Parolini nuova direttrice scientifica Irccs Casa Sollievo

Ornella Parolini, professore ordinario di biologia applicata presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'università Cattolica del Sacro Cuore di Roma è la nuova direttrice scientifica dell'IRCCS fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG), Opera di San Pio da Pietrelcina. Subentra al professor Angelo Luigi Vescovi al quale va "il ringraziamento per il proficuo lavoro svolto in questi ultimi 14 anni" - si legge nel comunicato della fondazione.

"Siamo molto soddisfatti della scelta effettuata - ha dichiarato Gino Gumirato, direttore generale della Fondazione -.

Per la prima volta la ricerca scientifica dell'ospedale di San Pio sarà guidata da una donna, con un altissimo e riconosciuto profilo professionale e accademico. Con la professoressa Parolini continueremo sul solco tracciato dalle nuove tematiche di afferenza della ricerca scientifica attribuite a Casa Sollievo dal Ministero della Salute nel campo dell'oncologia, della neurologia e della diagnostica".



