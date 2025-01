L'Italia porta la musica classica d'avanguardia al Cairo

Con un programma definibile d'avanguardia, per la prima volta il Comitato Nazionale Italiano Musica (Cidim) ha portato al Cairo musica classica soprattutto italiana, ma anche europea, e interpretata da giovani dalla formazione internazionale. Si è svolto infatti il primo dei quattro concerti in cartellone sino al mese prossimo nella capitale egiziana grazie a un accordo con l'Istituto Italiano di Cultura del Cairo.

Nel rinnovato teatro dell'Istituto, gremito da circa 150 persone, martedì sera 14 gennaio si è esibito il Duo composto da Eleonora Testa al violoncello e Francesco Maria Navelli al pianoforte.

La prima parte del concerto ha esaltato "la cantabilità italiana" con le "2 Romanze" di Giuseppe Martucci (1856-1909) e la Sonata Op.50 di Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968), ha sottolineato parlando con l'ANSA il pianista 21enne. La Sonata, ha aggiunto, nel secondo movimento "esplora anche le armonie di nuovi continenti", quelle "orientali, anche arabe": insomma "mischia le culture" in un processo "che stiamo vivendo anche oggi".

La seconda parte del concerto è stata "invece dedicata più alla preghiera, con 'Fratres'" del compositore contemporaneo estone Arvo Part e la "Sonata in re minore" di Claude Debussy con la "Serenade (...) scritta nell'ultimo anno della sua vita", ha spiegato ancora Navelli.

La violoncellista Testa ha rivelato che, elaborando il programma del concerto, "chiaramente si è pensato anche al pubblico egiziano", ma è stato "bello sperimentare, forse anche un po' rischiare (...) per vedere la reazione della sala": insomma "abbiamo deciso di suonare questi pezzi che sono molto all'avanguardia", ha detto ancora la musicista ventenne.



