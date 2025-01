L'ecomostro di Roma sud non diventerà ospedale di comunità

'L'ecomostro' di Tor Marancia non diventerà ospedale di comunità: "per sanare la ferita urbanistica di via Cerbara e dotare la cittadinanza di servizi di sanità di prossimità fondamentali a tutta la ASL Roma 2 la Giunta Zingaretti aveva deciso di sfruttare l'opportunità del PNRR, rispondendo alla necessità di maggiore integrazione sociosanitaria e di rafforzamento dell'offerta di servizi per quartieri che l'attendono da anni. Dei sei milioni di euro stanziati dalla Giunta Zingaretti non rimangono che rimodulazioni e tagli, riguardo i servizi previsti ascoltiamo solo dichiarazioni e promesse senza progetti e tempistiche.

Questo é l'esempio di come il centrodestra abbia a cuore la sanità dei cittadini della nostra Regione", accusa il Pd dell'VIII Municipio. E' stato anche respinto un ordine del giorno presentato da Marotta (Avs) che puntava a incrementare i servizi sanitari nel territorio di Garbatella e Tor Marancia.

Enzo Foschi, segretario PD Roma e Rosa Ferraro, responsabile Sociale e Sanità Pd Roma, vanno oltre: "abbiamo notizie che non sia l'unico degli interventi previsti dal PNRR che non vedrà mai la luce. Il Pd Roma - annunciano - si mobiliterà insieme ai territori per difendere la sanità pubblica contro i tagli del Governo nazionale e regionale che ricadono rovinosamente sui cittadini".

"È la conferma che il centrodestra non ha a cuore la Sanità in Italia e nel Lazio: si dicevano pronti a governare, ma l'unica cosa che sono riusciti a fare é stata cancellare progettualità e utilizzare le risorse PNRR senza visione, equità e competenze", dicono i parlamentari dem Morassut e Prestipino.

E per l'ex assessore alla Sanità Alessio D'Amato (Azione) "è un grave errore tagliare l' ospedale di comunità del municipio VIII che avevamo previsto. Senza un potenziamento della sanità territoriale non vi può essere un miglioramento degli accessi ai pronto soccorso come dimostra la grave crisi di questi giorni".





