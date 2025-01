Violenze su pazienti Cem: due a giudizio, 4 patteggiano pena

Quattro patteggiamenti, di cui due a 4 anni per il reato di tortura, e due rinvii a giudizio. E' quanto ha deciso il gup di Roma nei confronti di alcuni operatori sociosanitari impiegati nel Centro di Educazione Motoria (Cem) arrestati lo scorso luglio dai carabinieri di Roma con le accuse, a vario titolo, di tortura e maltrattamenti ai danni di pazienti affetti da gravi patologie psicofisiche.

Il giudice ha dato il via libera al patteggiamento a 4 anni di carcere con detenzione ai domiciliari per due imputati che hanno offerto risarcimenti da 20 mila e 15 mila euro. Per altri due operatori finiti nell'inchiesta patteggiamento a 2 anni con sospensione della pena "previo percorso di recupero" e ha disposto il rinvio a giudizio per due imputati fissando il processo al 4 novembre prossimo davanti alla prima sezione collegiale.

Per altri quattro imputati, che hanno scelto il rito abbreviato, il giudice deciderà nell'udienza del 17 febbraio.

Nel procedimento si è costituita parte civile la Croce Rossa che aveva fatto scattare l'indagine con una denuncia su quanto avveniva al Cem.



