Furto nella casa del figlio di Moira Orfei a Roma in zona Fleming. E' accaduto l'altra notte. I ladri sono entrati nell'appartamento in cui non c'era nessuno e hanno portato via dodici orologi in oro e diamanti per circa 150mila euro oltre a 1300 euro in contanti. Quando Stefano Orfei è rientrato a casa si è accorto del furto e ha dato l'allarme.

Sul posto i poliziotti del commissariato Ponte Milvio che indagano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA