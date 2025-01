Max Pezzali annuncia Max Forever Gli anni d'oro - Stadi 2026

La festa di Max Pezzali è una linea continua senza inizio né fine: dal palco dell'Unipol Forum di Milano, durante l'ultima delle 11 date milanesi di Max Forever - Questo Forum non è un albergo, annuncia Max Forever Gli anni d'oro - Stadi 2026, due nuove date, che lo vedranno a San Siro l'11 e il 12 luglio 2026.

Dopo le 10 date da tutto esaurito nei principali stadi italiani, compresa una tripletta milanese, nell'estate 2024, e la catena di palazzetti di Milano e Roma, la titanica avventura live di Max prosegue quest'estate con il maxi evento Max Forever - Grand Prix il 12 luglio 2025 all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, volando con la mente già ai nuovi stadi dell'estate del 2026. Numeri da record: oltre 180mila biglietti per le 18 date sold out invernali, più di 400mila venduti nella prima tournée negli stadi 2024 a cui si somma il grande successo della stagione live 2022/MAX FOREVER (Hits Only), 23, che ha visto 520mila presenze registrate tra la doppia data a San Siro, un tour sold out in 30 palazzetti, la storica serata al Circo Massimo.

In attesa dei nuovi appuntamenti estivi 2025 e 2026, lo show Max Forever riprende dal 24 gennaio al 2 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma con Questo Pala non è un albergo, altre 7 date tutte sold out, un viaggio a più tappe nel mondo di Max, un live imperdibile e immersivo, pensato per coinvolgere il pubblico e renderlo protagonista sulle note di una setlist stravolta rispetto agli ultimi concerti, con un allestimento che cambia del tutto veste al classico palazzetto, trasformato di volta in volta in uno scenario nuovo.



