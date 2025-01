Giro: Onorato 'riportare grande arrivo a Roma scommessa vinta'

"Tre anni fa abbiamo riportato l'arrivo del Giro d'Italia a Roma. E' stata una scommessa vinta, ora deve diventare una tradizione per la Capitale". Lo dichiara Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale. "E' un grande evento che coinvolge tutta la città, non solo il centro ma anche territori bellissimi come Ostia, generando un indotto economico tra 100 e 200 milioni di euro, come stimato in uno studio della Banca Ifis - aggiunge -. Sarà una grande festa di sport; uno spettacolo unico di partecipazione gratuita per migliaia di romani e turisti; un'occasione straordinaria di promozione turistica con le immagini più suggestive trasmesse in oltre 200 Paesi e viste da più di 700 milioni di telespettatori nel mondo".



