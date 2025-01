Roma: Ranieri, mi tengo il punto sofferto ma ci manca un rigore"

Claudio Ranieri si tiene il punto conquistato dalla sua Roma a Bologna e allontana l'arrivo di Frattesi: "Non spenderemo cifre importanti per un centrocampista a gennaio", dice. Lo fa dopo aver messo in chiaro alcuni episodi arbitrali: "I nostri avversari si sono lamentati molto sul rigore finale, ma il nostro c'era come il loro. E nel primo tempo Saelemaekers è stato toccato in area: forse poco? Ma poteva essere valutato diversamente". Diversa, però, doveva essere la gestione dopo il vantaggio di Saelemaekers, perché il pari di Bologna è un passo indietro dopo la vittoria nel derby, in chiave rilancio in classifica: "Lì siamo mancati, potevamo fare meglio e controllare meglio i ritmi dopo l'1-0, invece abbiamo preso contropiedi che ci hanno fatto male, anche per merito e bravura dei nostri avversari. Dovevamo risalire e alla fine sono contento e mi tengo stretto il pareggio all'ultimo minuto".



