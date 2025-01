Controlli dei carabinieri, 12 denunce e 124 identificati

Dodici denunciati e multe per un totale di oltre 10mila euro a due attività commerciali dovuta a diverse irregolarità. È il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Pigneto, Malatesta e Torpignattara effettuato dai carabinieri della stazione di Roma Torpignattara, con il supporto dei colleghi della compagnia Casilina e dei militari del NIL di Roma. L'operazione è stata finalizzata alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità e degrado nelle aree periferiche, in linea con l'azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, condivisa in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno identificato 124 persone, controllato 53 veicoli e 17 attività commerciali. Dieci persone, tutte senza fissa dimora e già note alle forze dell'ordine, sono state denunciate alla Procura poiché sorprese a dimorare abusivamente all'interno dell'area "Borghetto degli Artigiani", terreno in stato di abbandono ed assegnato a Roma Capitale. Una 49enne bosniaca, invece, è stata denunciata per il reato di ricettazione, dopo essere stata trovata in possesso di un gruppo elettrogeno rubato. Infine, un cittadino del Mali di 41 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità al controllo dei carabinieri.



