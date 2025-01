Pd a Roma 'strappati poster Berlinguer, atto ignobile'

I manifesti della mostra dedicata ad Enrico Berlinguer, allestita nella sezione del Pd di Ponte Milvio, sono stati strappati nella notte. Lo rende noto il dirigente del Pd Marco Paciotti, iscritto alla sezione, che sui social ha pubblicato alcune foto dei manifesti strappati. "La mostra - ha spiegato all'Ansa - era stata allestita a 40 anni dalla morte di Berlinguer proprio nella sezione a cui lui era iscritto. Avevamo messo all'esterno alcune sue foto che erano state riprodotte in formato poster. Da un mese quei manifesti sono appesi all'esterno del circolo. Stamattina ci hanno avvertito che erano stati strappati. E' un atto di teppismo, non c'è stata alcuna rivendicazione politica, ma è indice di un clima brutto. Oltretutto è un gesto che offende il sentimento delle persone al di là dell'adesione politica, tanto è vero che ad avvisarci sono state persone del quartiere che nemmeno sono iscritte al Pd".

"Un atto ignobile e vigliacco che non ci intimorisce, anzi ci motiva ancor di più a continuare a fare politica tra le persone e strada per strada", affermano anche Enzo Foschi segretario Pd Roma e Giovanni Cerrina segretario PD Ponte Milvio.

Anche per Alessio D'Amato di Azione, "i manifesti strappati a Ponte Milvio sono un atto vile fatto da persone ignoranti e vigliacche. Ancora una volta si tenta di colpire in maniera ignobile la figura di Berlinguer che appartiene alla storia di questo Paese. Desidero esprimere la mia solidarietà alla comunità democratica".



