Parenti giovani morti o scomparsi in piazza, vogliamo giustizia

"Vogliamo giustizia". Lo hanno gridato oggi a Roma durante un sit in a piazza Re di Roma i genitori di alcuni giovani uccisi o scomparsi e rimasti senza giustizia. L'iniziativa è stata organizzata dalla famiglia Pozzi che si oppone alla richiesta di archiviazione del caso.

In piazza, tra i presenti, Roberta Carassai mamma di Alessandro Venturelli scomparso nel 2020, Paolo Pozzi papà di Gimmy morto a Ponza nel 2020 in circostanze rimaste misteriose e Barbara Degli Esposti, mamma di Alex Bonucchi morto folgorato 4 anni fa nella piscina dell'hotel in cui lavorava, in Algeria.

Anche Assotutela ha partecipato all'iniziativa. "Sosteniamo con determinazione la richiesta di chiarezza e trasparenza avanzata dai familiari, che con coraggio e determinazione continuano a lottare affinché sia fatta piena luce su quanto accaduto. Ogni vita ha un valore inestimabile, e il diritto alla verità e alla giustizia è un principio fondamentale che non può essere ignorato". "Lo stato non fa nulla, scalda la poltrona.

Il mio caso è fantasma, ho scritto a tutti, alla Meloni, Tajani, Mattarella, ma ho ricevuto solo silenzio. E' ora che lo Stato faccia il suo dovere", ha detto nel suo intervento in piazza Barbara, la madre di Alex Bonucchi. In piazza anche il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, le cugine di Serena Mollicone e Alessandra Mastropietro, mamma di Pamela.



