"Sono stati i carabinieri, giustizia per Ramy". Iniziano a radunarsi i manifestanti a Roma, a piazza dll'Immacolata, per il presidio per il 19enne morto lo scorso 24 novembre in scooter durante un inseguimento con i carabinieri a Milano. Circa un centinaio al presidio nella Capitale organizzato da collettivi autonomi e gruppi studenteschi nel quartiere San Lorenzo. Presente, tra gli altri, il fumettista Zerocalcare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA