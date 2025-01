Risonanze, yoga e musica all'Auditorium Parco della Musica

Da domenica 19 gennaio la Fondazione Musica per Roma, all'interno del programma Educational, inaugura un nuovo ciclo di 5 appuntamenti mattutini dal titolo "Risonanze: Yoga e Musica si incontrano", un progetto che unisce la pratica dello yoga alla magia della musica dal vivo.

Musicisti di diverse culture e aree geografiche, come Rachel Anderson e Peyman Tadajon, accompagneranno con diversi strumenti, e peculiari ritmi e armonie, la guida di professionisti dello yoga, pronti a trasmettere questa antica e potente disciplina, capace di far vivere momenti di profonda connessione interiore per rilasciare stress e ricaricarsi di energia. Queste lezioni speciali all'interno dello Spazio Risonanze alle 11.30 della domenica, muniti di proprio tappetino, curate dall'insegnante Francesca de Luca, offrono un'esperienza immersiva in cui suono, respiro e movimento si intrecciano per generare armonia e benessere profondo. Gli incontri sono pensati per avvicinare il pubblico alla musica in modo inedito: non solo come ascoltatori, ma come partecipanti attivi che, attraverso il proprio corpo, diventano vere e proprie casse di risonanza.

La proposta, che continuerà in futuro anche durante il Festival delle Scienze 2025, si basa sull'idea che la musica, oltre a toccare le corde emotive, possieda un potere risanante capace di agire su diversi livelli: fisico, biologico, cognitivo e spirituale.

Questo il calendario degli incontri - Spazio Risonanze, ore 11.30: - Domenica 19 gennaio: Francesca de Luca con Rachel Anderson. Un dialogo tra corpo e suono, accompagnato dalle melodie delicate e dalla voce di Rachel Anderson.

- Domenica 2 febbraio: Tania Velez con Pejman Tadayon Un'esperienza meditativa con influenze persiane, per un viaggio interiore profondo.

- Domenica 16 febbraio: Vibrant Kundalini Energia e vibrazioni potenti per sperimentare la "terapia del suono".

- Domenica 2 marzo: Francesca de Luca con Narada Una pratica rigenerante al ritmo di musiche spirituali dal vivo.

- Domenica 16 marzo: Chaitanya Mayi con Francesca Agostini Ritmi evocativi e melodie coinvolgenti per un'esperienza di yoga trasformativa.

Biglietti acquistabili su: www.auditorium.com È necessario arrivare muniti di tappetino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA