Incendiata nella notte auto ad una pensionata

I carabinieri della stazione di Roccasecca stanno indagando per risalire all'autore e soprattutto al movente dell'attentato incendiario compiuto nella notte lungo via Santa Maria Nuova, la strada nella parte alta della città che immette nella piazza centrale.

Intorno all'una e mezza della notte è stata data alle fiamme una Fiat Panda, intestata ed usata da una pensionata di 70 anni del posto. Per spegnere le fiamme sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco da Cassino.

Nei pressi della Panda era parcheggiata una Lancia Musa: ad insospettire i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo è stato il fatto che questa seconda auto avesse i vetri completamente infranti, come se qualcuno stesse per appiccare l'incendio anche all'altra auto.

Gli investigatori hanno già chiesto le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire i movimenti avvenuti durante la notte nel centro cittadino e tentare di risalire all'autore dell'incendio.



