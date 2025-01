Tosca come 125 anni fa all'Opera di Roma, atteso Mattarella

Il 14 gennaio Tosca torna in scena al Teatro dell'Opera di Roma come la vide Giacomo Puccini nel giorno del debutto 125 anni fa e per l'occasione sarà anche scoperta una targa dedicata, probabilmente alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'Opera di Roma festeggia il capolavoro del compositore toscano riproponendo il 14 gennaio alle 20 con Michele Mariotti sul podio la versione con la regia di Alessandro Talevi che ricostruisce fedelmente il primo allestimento del dramma. Il lavoro, frutto della collaborazione con l'Archivio Ricordi, si è basato sui bozzetti originali della scenografia e ogni anno ormai è nel calendario della stagione operistica della fondazione lirica romana. Mariotti, direttore musicale dell'Opera di Roma, torna a interpretare il titolo dopo averlo diretto per la prima volta nell'estate 2023 durante la tournée capitolina in Giappone e poi a dicembre dello stesso anno al Costanzi. Saioa Hernández è Tosca, con lei Gregory Kunde (Cavaradossi) e Igor Golovatenko (Scarpia). Dopo la prima del 14, trasmessa in diretta su Radio3 Rai, sono in programma quattro repliche dal 16 al 19 gennaio. Mariotti dirige anche la Tosca del 16 gennaio, mentre il 17, 18 e 19 gennaio a salire sul podio è Francesco Ivan Ciampa, che con questo titolo pucciniano debutta all'Opera di Roma. Nelle repliche del 17 e 19 gennaio, Tosca è interpretata da Anastasia Bartoli, Cavaradossi da Vincenzo Costanzo e Scarpia da Gevorg Hakobyan. Completano il cast Luciano Leoni (Angelotti), Domenico Colaianni (il Sagrestano) e Saverio Fiore (Spoletta). Le scene e i costumi originali di Tosca, disegnati da Adolf Hohenstein, sono stati ricostruiti da Carlo Savi e Anna Biagiotti. Le luci sono di Vinicio Cheli. Il Coro, con la partecipazione della Scuola di Canto Corale del Costanzi, è diretto da Ciro Visco.

In occasione del 125º anniversario del debutto di Tosca, la sera della prima verrà scoperta in teatro una targa commemorativa e alla cerimonia, dovrebbe probabilmente partecipare anche il presidente della Repubblica che poi dovrebbe anche assistere alla rappresentazione. Ci sarà anche una mostra che ricostruirà la nascita del capolavoro con documenti, bozzetti, fotografie, manufatti e costumi provenienti dall'Archivio Storico Ricordi e dalle collezioni della Fondazione. "Con Tosca 125 - spiega una nota del teatro - l'Opera di Roma continua a cercare il coinvolgimento del territorio e la collaborazione con istituzioni che si occupano delle fasce più deboli della società. Per questo Tosca, nel giorno del suo 125/o compleanno, sarà ripresa e diffusa via streaming al Policlinico Gemelli, in diverse realtà legate alla Caritas di Roma, dalla mensa all'ostello Don Luigi di Liegro, passando per la casa di accoglienza Santa Giacinta, all'Istituto Romano San Michele, al Teatro Patologico e in altri luoghi. A questi si aggiunge l'Istituto Italiano di Cultura di Londra".

Il capolavoro di Puccini sarà ripreso nella versione della prima assoluta in altri due periodi della stagione in corso. Dal 1 al 6 marzo con la direzione di Daniel Oren, la star Anna Netrebko nel ruolo della protagonista, Yusif Eyvazov (Cavaradossi) e Amartuvshin Enkbath (Scarpia). La terza ripresa va in scena dal 9 al 13 maggio. A dirigere sarà James Conlon, protagonisti Anna Pirozzi, Luciano Ganci e Claudio Sgura.





