Piaggio Aero-BayKar: Urso, si valuta alleanza con Leonardo

"La cessione alla turca BayKar di Piaggio Aerospace, consente il rilancio di un'azienda strategica e ci consente di delineare una più ampia partnership tecnologica e industriale fra Italia e Turchia, che avrà anche significativi sviluppi in altri progetti di grande interesse per il nostro Paese". Lo ha detto il ministro del made in Italy Adolfo Urso al question time in Senato. "In questo contesto di rafforzamento delle relazioni industriali fra Italia e Turchia - ha aggiunto - stiamo studiando ulteriori alleanze con aziende del settore come Leonardo per rafforzare il nostro comparto aerospaziale e la nostra leadership in Ue".



