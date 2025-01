Molesta una quindicenne sul bus a Roma, arrestato

Ha avvicinato una minorenne su un mezzo pubblico e l'ha molestata. Per questo motivo il 31enne è stato arrestato dalla polizia che ha eseguito una misura cautelare in carcere, emessa dal gip di Roma, per violenza sessuale aggravata.

L'attività investigativa dei poliziotti del commissariato Prati è partita dalla denuncia della ragazza che ha raccontato di essere stata avvicinata dall'uomo mentre, a bordo di un autobus, stava raggiungendo il centro in cui si allena. L'uomo si è seduto accanto a lei e l'ha molestata.

Quando poi la ragazza spaventata ha preso il cellulare per chiedere aiuto, lui glielo ha strappato di mano per fare uno squillo al proprio numero. A quel punto la vittima è scesa dal bus ma lui la seguita fino a quando è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto al suo allenatore all'interno del centro sportivo.

Dai successivi accertamenti è poi emerso che il 31enne nei giorni seguenti ha iniziato a chiamarla e a mandare foto e messaggi. Inoltre un paio di mesi prima, era stato denunciato per un episodio simile commesso ai danni di un'altra giovanissima vittima.



