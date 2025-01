Lazio: Gualtieri, spero che il progetto Flaminio diventi realtà

"L'anno scorso il presidente Lotito ha lanciato questa idea del Flaminio. Riconosco che è stato fatto un lavoro molto serio, ora non c'è più una discussione astratta ma c'è un progetto concreto, che esamineremo con la massima cura e il massimo scrupolo, ci sono procedure e passaggi completi che devono essere tutti rispettati". Sono queste le parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, alla cerimonia per il Premio Bigiarelli in Campidoglio, in merito al progetto Flaminio.

"Noi siamo molto favorevoli all'idea che la Lazio possa riqualificare un grande luogo dello sport - prosegue il sindaco - e di farne una casa di una società che ha una storia come la Lazio trasformandola in una vera casa dello sport per tutta la città. Credo sia un progetto bello e condivisibile, adesso siamo in una fase tecnica di lavoro che i nostri uffici hanno già avviato. Saremo un interlocutore serio e attento, non è solo una proposizione mia personale ma c'è un lavoro concreto. Speriamo che tutto questo possa trasformarsi in realtà".

Parlando poi dell'anniversario del club biancoceleste, Gualtieri sottolinea come sia un piacere "ospitare la Lazio per i suoi 125 anni di storia. Una storia fatta di grandi personalità e di una grande partecipazione popolare che è un pezzo importante della storia della nostra città e dello sport europeo. La Lazio - prosegue il sindaco della Capitale - è stata elemento di partecipazione ispirata ai valori olimpici anche in momenti di guerra molto difficili, è un piacere ricordare il riconoscimento della Lazio come ente morale nel giugno del 2021.

È importante ricordare grandi campioni che hanno indossato i colori biancocelesti e forse è opportuno un grande pensiero affettuoso a un grande uomo legato alla Lazio come Sven Goran Eriksson", conclude.



