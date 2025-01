Immobile '125 anni Lazio storici, un giorno spero di tornare'

"La Lazio ti prende, ti avvolge come una mamma con il proprio figlio. 125 anni sono un traguardo storico, importante ed emozionante. La società è ricca di storia con presidenti, allenatori e giocatori e migliaia di tifosi che l'hanno amata e la amano. Far parte di questa storia è motivo di orgoglio. Sono felice di far parte di questa storia, poche società al mondo ne hanno così tanta, i laziali devono esserne orgogliosi". Così Ciro Immobile, a Radio Laziale, rende omaggio alla società biancoceleste nell'anniversario dei 125 anni. L'ex capitano, poi, si proietta al futuro ammettendo come "se dovessi scegliere, per un post carriera, è ovvio che la mia priorità è la Lazio. Mi capita di tornare a Roma, ho casa e credo che tornerò lì a vivere alla fine. Vorrei finire il mio percorso qui nel migliore dei modi - prosegue parlando dell'esperienza al Besiktas - e poi vorrei poter salutare la mia gente, è il mio chiodo fisso. Se ci sarà la possibilità di tornare ne sarei felice, chissà cosa mi riserva il futuro". Infine un pensiero sull'addio: "Non ho mai dato la colpa a nessuno del mio addio.

Quando sei stato in un posto tanti anni e ti hanno amato così tanto probabilmente fanno fatica ad accompagnarti alla porta. Si deve avere l'intelligenza, quando ami così tanto una cosa, di capire quando è meglio farsi da parte. Prima che accada qualcosa di brutto che rovini il percorso bisogna dire è stato bello, ci rivediamo più avanti", conclude.



