Ricercato dal 2021 per tentato omicidio, arrestato a Roma

Era gravato da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello del Tribunale di Roma nel luglio 2021. L'uomo, accusato di tentato omicidio, rapina e reati in materia di stupefacenti, è ora in carcere a Rebibbia.Ad intercettarlo ieri mattina sono stati i poliziotti del Commissariato San Lorenzo.

A catturare l'attenzione degli agenti, in piazzale del Verano, sono stati i movimenti sospetti del trentacinquenne che, alla loro vista, è sceso dall'autobus, in evidente stato di agitazione, e si è allontanato a piedi in direzione di via Tiburtina. Senza perderlo di vista, lo hanno seguito per poi fermarlo per un controllo di polizia, ma a quel punto ha tentato di sfuggire ai poliziotti. Dopo una breve colluttazione, però, è stato bloccato. Portato negli uffici del commissariato per ulteriori approfondimenti, a quel punto, è scattato l'alert.

L'uomo è stato arrestato e associato al carcere di Rebibbia dove dovrà scontare la pena di 11 mesi e 28 giorni di reclusione.





