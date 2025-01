Viterbo, vandalizzato nella notte un parco pubblico

Alcuni ignoti nottetempo hanno vandalizzato con della vernice spray rosa, i giardini pubblici del quartiere viterbese Santa Barbara. Le giostre e le panchine presenti nell'area verde sono state imbrattate con scritte blasfeme, simbolici fallici, svastiche e la scritta "trans" con un chiaro riferimento alla comunità lgbt.

Inoltre, alcuni giochi sono stati anche danneggiati, tanto che la polizia locale oggi pomeriggio è intervenuta per mettere in sicurezza l'area per evitare possibili pericoli per la salute dei bambini che abitualmente frequentano il parco.

Sulla vicenda stanno tentando di fare chiarezza gli agenti della polizia locale.

Al vaglio anche i filmati delle telecamere di zona nel tentativo di individuare gli autori dell'atto vandalico.



