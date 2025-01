Furti e rapine in abitazione a Roma, cinque arresti

Avrebbero messo a segno furti e rapine in abitazioni, ma la banda è stata sgominata dai carabinieri del Comando provinciale di Roma che stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Velletri su richiesta della Procura, nei confronti di 5 persone. I cinque sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e di dieci rapine e furti in abitazione.

Il gruppo è stato individuato come una delle batterie attive nel comune di Grottaferrata e nella Capitale dedita a rapine e furti ai danni di persone molto anziane e indifese, che si sentivano al sicuro nelle loro abitazioni.

Le misure cautelari sono state eseguite in un campo nomadi della periferia romana.



