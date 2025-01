Scontro con auto, muore ciclista a Roma

Schianto mortale ieri pomeriggio tra un'auto e una bici a Roma. E' accaduto In via Tiburtina, all'altezza di piazza delle Crociate. Alla guida della macchina una donna di 32 anni. La vittima è un uomo di circa 30 anni deceduto in seguito all'impatto. Sul posto intervenute le pattuglie del gruppo II Sapienza della Polizia Locale per gli accertamenti del caso. La conducente del veicolo, che si è subito fermata per i soccorsi, è stata sottoposta agli esami di rito. Indagini in corso da parte della Polizia Locale per ricostruire l'esatta dinamica dell' incidente e sull'identità della vittima che era senza documenti.



