Aggredisce personale ambulanza con martello, arrestato a Roma

Ha aggredito il personale dell'ambulanza arrivata per soccorrere la zia, colpendo il conducente del mezzo con un martello. E' accaduto ieri nel quartiere Collatino, alla periferia di Roma. L'uomo, un 37enne, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Prenestina. A quanto ricostruito, l'aggressione è scattata perché pretendeva che la zia venisse trasportata in un altro ospedale rispetto a quello previsto. Il conducente dell'ambulanza è stato giudicato guaribile in 5 giorni.



