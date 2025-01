A Piazza Navona il 'volo' della Befana coi vigili del fuoco

La Befana, 'salvata' dai Vigili del fuoco dalla terrazza Borromini di Sant'Agnese in Agone, vola su Piazza Navona a cavallo della scopa appesa a una autoscala: si è rinnovata quest'anno la tradizione tutta romana per l'Epifania, nella piazza che per tutte le Feste è stata animata dalle bancarelle e dalle iniziative per i bambini. Questa mattina a partecipare alla festa, in una piazza piena di persone da tutta Italia e dall'estero, il sindaco Roberto Gualtieri insieme all'assessora al Commercio Monica Lucarelli, la presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli e il capo della Protezione civile di Roma Giuseppe Napolitano.

"È stato un mese intenso e ricco, pieno di iniziative delle attività commerciali sulla piazza - ha detto Lucarelli - e tante iniziative fatte con Biblioteche di Roma, le partecipate, una Onlus che ha animato con programmi per i più piccoli. Una piazza molto partecipata, sono molto soddisfatta di come è andata.

Quest'anno poi si inseriva con l'inizio del Giubileo, e quindi c'era anche il tema della sicurezza per una piazza sempre piena.

Tanti hanno fatto qui anche il Capodanno. Siamo molto contenti perché vedere qui turisti e cittadini con tanti bambini ci ha dato davvero molta soddisfazione".

"La Befana - ha detto Gualtieri - ci ha portato caramelle cioccolato e anche un po' di carbone, perché si può fare sempre meglio... per incoraggiamento. Però è un carbone dolce. È bello avere ripreso questa tradizione di Piazza Navona durante le feste, e concluderla col salvataggio della Befana è una gioia perché dà gioia a tantissimi bambini. Poi farlo in una piazza con le fontane restaurate dà tantissima soddisfazione. Iniziamo l'anno bene, ma sarà un anno impegnativo quindi dovremo lavorare. Ai romani - ha concluso il sindaco - auguro serenità, pace e il calore di una comunità che esprime vicinanza a chi sta in maggiore fragilità".



