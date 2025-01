Roma: Pellegrini torna titolare nel derby, fuori Pisilli

Mossa a sorpresa di Ranieri nel derby, tutto confermato per la Lazio. Nel derby della capitale torna infatti titolare il capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini, che giocherà al fianco di Paulo Dybala nel 3-4-2-1 che vede Artem Dovbyk come terminale offensivo. In porta Svilar, poi difesa a tre con Mancini, Hummels e Ndicka, mentre i quattro di centrocampo sono Saelemaekers, Koné, Paredes e Angelino.

Baroni sceglie invece il 4-3-3 confermando le anticipazioni della vigilia con il tridente formato da Isaksen, Castellanos e Zaccagni, quest'ultimo alla prima da capitano in un derby. In panchina anche Pedro, Noslin, Lazzari e Castrovilli, nonostante le loro condizioni non siano al top.



