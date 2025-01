Roma: Mancini, Ranieri ha portato serenità, il derby ci spingerà

"Pellegrini? Lo vivo tutti i giorni, Lorenzo l'ho visto soffrire per il momento che stiamo passando.

Prima della partita gli ho detto di riprendersi lo stadio perché se lo merita, in quindici minuti ha fatto tutto" . Lo ha detto Gianluca Mancini a Dazn dopo la vittoria nel derby. "Troppo bello festeggiare una vittoria così, i tifosi sono la nostra spinta e siamo felicissimi di vederli gioire", ha aggiunto. E poi ancora: "Siamo contenti e ci voleva. Ranieri ha portato serenità e tranquillità". Mancini ha poi concluso: "23 punti nel girone d'andata sono pochi per una squadra come la Roma, questa spinta del derby deve darci di più per risalire la classifica".





