Ranieri 'Ora siamo una squadra, continuiamo così'

"Dove nasce l'idea di far giocare Pellegrini? Ieri è venuto a parlarmi e ho capito che aveva una voglia matta di giocare, da capitano, il derby. Noi allenatori cerchiamo sempre di stimolare i giocatori, e io ero convinto che avrebbe fatto una grande partita, al di là del gol che peraltro lui ha nel sangue. Lui non mi ha chiesto di giocare, sono io che ho capito che la sua voglia era andata dove volevo io". Così Claudio Ranieri, dai microfoni di Dazn, spiega la vittoria nel derby contro la Lazio, e la mossa vincente i far giocare dall'inizio Lorenzo Pellegrini.

"Adesso siamo una squadra - dice ancora Ranieri -, ognuno fa ciò che deve e tutti riescono a tenere le distanze, che sono importantissime. Dobbiamo continuare così. Dopo un girone di andata non bello, dobbiamo far vedere che ci siamo e che, come diceva Eduardo De Filippo, è passata 'a nuttata. Ora mi aspetto una bella partita a Bologna, sarebbe tremendo andare lì e non fare una buona prestazione. Dobbiamo lottare come abbiamo fatto questa sera".

Con quello di oggi, Ranieri ha vinto cinque volte su cinque i derby contro la Lazio da allenatore. "Queste partite si caricano da sole, non ci dovevo metter nulla di più - spiega -. Dovevo solo far stare sereni i ragazzi. Co'sè cambiato alla Roma con il mio arrivo? io mi metto l'elmetto e cerco di infondere serenità e voglia di fare. Sono esigente e voglio che lo siano anche i miei. Poi mi sembrava logico mettere dei campioni del mondo (Paredes e Hummels ndr) in squadra".

Commentando la rissa finale ha invece spiegato: "Sono andato da Baroni ed ero dispiaciuto perché il derby era filato serenamente e non doveva succedere questa cosa qui". Infine un commento sulle parole di Ghisolfi che ridendo ha detto di "sperare" che Ranieri possa essere l'allenatore della Roma anche il prossimo anno. "Così non gli chiedete più del nuovo allenatore - ha concluso Ranieri -. Io ho dato la mia disponibilità fino alla fine dell'anno, poi dio vede e provvede".



