La calza della befana più lunga del mondo sfila a Viterbo

Lunga oltre 52 metri e sorretta da oltre 15 fiat 500 storiche, oggi pomeriggio la calza della befana più lunga del mondo, scortata da 130 befane che lanciavano caramelle, è sfilata per le strade del centro storico di Viterbo.

La manifestazione promossa e organizzata dal centro sociale Pilastro, collaborazione con Admo, Avis, 500 Tuscia Club di Viterbo e la Parrocchia del Sacro Cuore, si avvale del patrocinio e il contributo del comune di Viterbo, assessorati politiche sociali e cultura. Per la realizzazione dell'evento anche il supporto e la collaborazione delle associazioni Acli, Anteas, Confartigianato Imprese di Viterbo, Todis Viterbo e Allianz Assicurazioni.

La calza partita da Porta Romana, arrivata a piazza del Plebiscito a causa dei lavori che interessano la piazza è stata portata a mano dalle figuranti senza l'ausilio delle 500.

Poi una volta giunti a piazza del Sacrario sono rientrate in gioco le macchine per il resto del percorso, fino alla chiesa del Sacro Cuore, dove la manifestazione è culminata con l'arrivo dei re magi.

Lungo il percorso migliaia di bambini hanno ricevuto dolci e caramelle direttamente dalle mani delle befane.

In testa a tutte, nella veste della vecchina che arriva cavalcando la scopa, la sindaca Chiara Frontini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA