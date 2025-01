Saldi a Roma, avvio tiepido in centro e lunghe code agli outlet

Commercianti tiepidi in centro storico, code negli outlet fuori città: sembra questa la tendenza oggi a Roma nel primo giorno dei saldi. Secondo le associazioni di categoria però è presto per fare un bilancio: bisognerà aspettare domani sera, se non proprio lunedì.

Intanto però, in questa prima giornata, i saldi non sembrano decollare nel cuore della città. "Mi sembra ci sia poca gente in giro, non è una giornata 'da saldi' - dice all'ANSA Massimo Bertoni, presidente di Federmoda Roma, l'associazione di Confcommercio che riunisce i negozi di abbigliamento, scarpe e articoli sportivi - forse anche per l'influenza che gira".

Secondo Bertoni, che è titolare dello storico negozio 'Socrate' di via Nazionale, ci sarebbero però diversi motivi che spiegherebbero una partenza apparentemente poco entusiasmante: intanto tantissimi negozi avrebbero applicato sconti anche prima del periodo dei saldi, una pratica vietata, "e non ci sono controlli dei vigili". Il secondo è che "ormai la metà delle persone fa gli acquisti on line", dice.

In questo senso Bertoni è tornato a criticare la scelta del Comune di "inasprire la Ztl, dalle 18 alle 20, il sabato e la domenica. Non ce n'è bisogno, anche perché la città non è piena.

Dato che si parla di aiutare i negozi di vicinato e di negozi in centro che stanno chiudendo, c'è una scarsa comprensione da parte dell'amministrazione, una presa di posizione ideologica, anche perché i mezzi pubblici sono insufficienti".

Tantissimi hanno deciso invece di prendere la macchina e approfittare delle offerte dei due grandi outlet vicini alla Capitale, quello di Valmontone sull'A1 e quello di Castel Romano sulla Pontina. Già dall'ora di apertura code di auto e parcheggi presi d'assalto, e fino al tramonto le app del traffico hanno segnalato flussi intensi nelle strade che servono i grandi centri commerciali. Le file più lunghe, riporta chi ha avuto modo di vederle, di fronte ai negozi di abbigliamento per il freddo (giacconi, impermeabili, piumini), capi spesso molto costosi sui quali grazie al doppio sconto - outlet più saldi - è possibile ottenere risparmi economici significativi.



