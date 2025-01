Roma: da un mese 30 famiglie sfollate, 'viviamo un incubo'

Hanno trascorso il Natale e tutte le feste a casa dei parenti o nell'alloggio messo a disposizione delle istituzioni che, tra l'altro, a breve dovrebbero lasciare.

Con loro hanno solo le poche cose personali che sono riusciti a recuperare nelle visite veloci nei loro appartamenti, su appuntamento e accompagnati dai vigili del fuoco. Sono le 32 famiglie dei due palazzi nella semiperiferia di Roma, a pochi passi dalla metro Battistini, evacuate da un mese perché i loro condomini sono accanto ad un palazzo pericolante. Un problema che si trascina da anni e la cui soluzione è stata, almeno fino a questo momento, quella di 'sfrattare' dalle loro case un centinaio di persone; non quelle del palazzo in pericolo, già vuoto da mesi, ma quelle dei condomini accanto. Tra loro ci sono 16 ultraottantenni, 2 disabili, 2 persone non deambulanti. C'è un piccolo di 6 mesi e un anziano di 99 anni. A fare la triste conta di questo disagio è Maurizio Galli, amministratore del condominio ma anche una delle persone sgomberate insieme alla sua famiglia.

"La situazione per i condomini via Ennio Bonifazi sta diventando insostenibile. Dopo trenta giorni dalla improvvisa e inaspettata evacuazione - sottolinea Galli - non abbiamo alcuna certezza circa la data di rientro nelle nostre abitazioni. Ora non è il momento di entrare nel merito di chi sia il responsabile di questo dramma , questo tema sarà affrontato successivamente. Persone fragili, anziani, disabili e bambini, stanno vivendo un incubo, sono difficilmente gestibili perché non vedono una via di uscita".

Dopo riunioni e lettere di sollecito per tornare ad una vita normale, le famiglie chiedono che "sia rispettata l'ordinanza del sindaco del 13 dicembre 2024 che prevede 30 giorni per la messa in sicurezza del condominio di largo Gregorio XIII 10 e quindi del cessato pericolo e contestuale rientro nelle nostre case. Chiediamo un presidio fisso nelle ore notturne delle forze dell'ordine perché l'intero territorio interdetto è alla mercé di chiunque e, nonostante le reiterate richieste, nessuno ha provveduto. Avendo, fino ad oggi avuto, un comportamento collaborativo e corretto - dice ancora l'amministratore - pretendiamo di essere trattati in egual modo dagli enti e istituzioni coinvolti".

La situazione ha fortemente provato le persone più fragili: nella lettera inviata al gabinetto del sindaco Roberto Gualtieri e alle altre autorità preposte, dalla protezione civile ai vigili del fuoco, si fa presente, tra le altre cose, che una condomina "è nel frattempo deceduta ed un altro è stato ricoverato, entrambi per patologie pregresse ma la situazione ha complicato e disumanizzato la gestione delle situazioni sanitarie già in essere".



