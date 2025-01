Calcio: Ranieri 'Roma in navigazione ma non a vele spiegate'

"Pellegrini? Sicuramente una delle missioni del 2025 è il suo recupero. Lorenzo è un ragazzo sensibile, non è il classico romano che si lascia tutto alle spalle". Così Claudio Ranieri alla vigilia del derby in un'intervista a DAZN tornando sul momento del capitano giallorosso che partirà ancora dalla panchina. Parlando della condizione della sua squadra ha invece aggiunto: "Ci sono state delle difficoltà, ma sono convinto di aver messo la nave in navigazione, non andiamo ancora a vele spiegate, ma aspetto quel momento". Ranieri non crede poi alla statistica che lo vede vincente in quattro derby su quattro da allenatore: "Non conta nulla, figuriamoci contro la Lazio". Intanto la squadra giallorossa è scesa in campo questa mattina per la rifinitura e i due assenti sono sempre Celik (febbre) e Cristante che continua il suo recupero dalla lesione ai legamenti della caviglia.



