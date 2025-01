Calci e pugni a personale del pronto soccorso a Roma, arrestata

Ha aggredito a calci e pugni il personale sanitario di un ospedale romano e per questo è stata arrestata. E' accaduto giovedì. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti al pronto soccorso del Pertini dove era stata segnalata una donna che aveva aggredito il personale sanitario, interrompendo il regolare servizio pubblico.

Giunti sul posto, ai militari è stato riferito che la donna, una 42enne italiana senza fissa dimora, lamentando il mancato ricovero, in stato di agitazione, avrebbe aggredito con calci e pugni un'infermiera e un'operatrice socio-sanitaria in servizio al pronto soccorso, che hanno riportato lesioni guaribili in 7 giorni. I carabinieri hanno arrestato la 42enne per interruzione di pubblico servizio e per lesioni a personale sanitario.



