Furto in casa a Roma sventato grazie a telecamere, due arresti

Arrestati due cittadini georgiani di 40 e 46 anni, entrambi senza fissa dimora per furto in abitazione. L'intervento dei carabinieri della stazione di Roma Quadraro è scattato in seguito alla segnalazione al 112 da parte della proprietaria di un appartamento in via Masurio Sabino. La donna, grazie alle telecamere di videosorveglianza, ha notato in tempo reale due persone mentre rovistavano nella sua abitazione, approfittando della momentanea assenza.

La pronta segnalazione ha consentito ai militari di intervenire tempestivamente, bloccando i due sulle scale condominiali subito dopo essere usciti dall'appartamento, con in loro possesso la refurtiva, consistente in alcuni monili in oro.

I carabinieri, dopo aver raccolto gravi e chiari elementi di prova nei confronti degli indiziati, li hanno arrestati e accompagnati presso le aule di Piazzale Clodio in attesa del rito direttissimo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA