Calcio: Roma-Lazio, controlli ad ampio raggio già da domani

Scatteranno già da domani i controlli preventivi in vista del derby tra Roma e Lazio, in programma domenica sera. Sotto la lente non solo la zona attorno allo stadio Olimpico, ma i servizi saranno ad ampio raggio. Tutte le misure sono state messe a punto in un tavolo tecnico, presieduto dal questore Roberto Massucci.

A ridosso del big match di domenica, giorno in cui ci sarà anche l'apertura della porta santa a San Paolo, è previsto un massiccio impiego di forze. Sono state individuate quattro zone intorno allo stadio in cui verrà dislocato il contingente della forza pubblica e ci saranno servizi di osservazione dedicati alle due tifoserie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA