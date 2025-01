Aperte le candidature per 'Premio Roma Evo'

Sono aperte fino al 16 gennaio le candidature per partecipare al concorso riservato ai migliori oli di Roma e del Lazio "Premio Roma Evo", promosso dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso l'Azienda speciale Sviluppo e Territorio, in collaborazione con Agro Camera e in sinergia con la Regione Lazio, le Camere di Commercio della regione e le associazioni di categoria di settore.

Si tratta della XXXII edizione del concorso, selezione regionale per l'Ercole Olivario. Iniziativa che "si inserisce nel più ampio progetto di promozione della filiera agroalimentare, un asset strategico delle attività del sistema camerale regionale allo scopo di valorizzare il patrimonio agroalimentare di qualità - si legge nella nota della Camera di Commercio della Capitale - Gli obiettivi principali del concorso sono quelli di valorizzare i migliori oli extravergine di oliva provenienti da zone con riconoscimento, nazionale e/o comunitario, a denominazione d'origine (DOP e IGP) o dai diversi ambiti del territorio di Roma e del Lazio per favorirne la conoscenza e rafforzarne la presenza nei mercati esteri, scegliendo e indicando gli oli di qualità che possano al tempo stesso conseguire l'apprezzamento dei consumatori e stimolare olivicoltori e frantoiani al miglioramento della qualità del prodotto e alla sua diversificazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA