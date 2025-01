Tutto esaurito alla Nuvola per il concerto gratuito di Capodanno

L'Auditorium del centro Congressi La Nuvola sarà gremito in ogni ordine di posto per il grande concerto di Capodanno di Roma "La Nuvola in Musica" previsto stasera alle 19 e trasmesso in differita su Rai1. I 1800 posti del centro congressi gestito da Eur Spa sono terminati in poche ore. Il maestro Gerardo Di Lella dirigerà un'orchestra composta da settantadue musicisti, in un repertorio che, attraverso le musiche tra gli altri di Nino Rota, Ennio Morricone, Armando Trovajoli, guiderà il pubblico in un viaggio musicale alla riscoperta della grande tradizione della musica italiana per il Cinema.

"Sono felice che la nostra idea di iniziare l'anno in musica dalla Nuvola di Fuksas - ha dichiarato il presidente di Eur Spa.

Enrico Gasbarra - stia riscuotendo grande successo. Il concerto di Capodanno per decisione del Consiglio di amministrazione della Società e dell'ad Claudio Carserà sarà un appuntamento fisso per Roma e i romani".

In platea è prevista la presenza di tanti ospiti tra i quali Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera, l'ex presidente della Camera Fausto Bertinotti, la presidente del Municipio Titti Di Salvo, la consigliera di Eur Spa Daniela Ballico, Tony Renis, Mariella Nava e Giovanni Morricone, figlio del maestro.



