Roma al Tre Fontane, Ranieri 'ci fate sentire amati'

Il primo allenamento del nuovo anno, per la Roma di Claudio Ranieri, è un bagno di folla. Davanti ai 3.000 tifosi che hanno riempito lo stadio 'Tre Fontane', i giallorossi hanno svolto la prima seduta del 2025 accompagnati dall'affetto dei loro tifosi, dimostrato con cori e applausi soprattutto per il tecnico giallorosso, ma anche per alcuni dei protagonisti come Paulo Dybala, Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini. Una seduta, svolta sotto lo sguardo attento del ds Florent Ghisolfi, che ha visto la Roma svolgere esercizi atletici e una partitella finale.

Prima di lasciare il campo c'è spazio anche per il messaggio di Ranieri che ha ringraziato i tifosi accorsi all'allenamento: "Ci fate sentire amati e questa è la cosa più importante. Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un buon 2025, faremo di tutto per far sì che voi siate orgogliosi di tutti noi", le sue parole.

A non prendere parte all'allenamento solo Cristante, fermo per infortunio, Dovbyk e Ryan; per l'ucraino, che ha svolto lavoro in palestra, niente di preoccupante, ma una normale gestione per arrivare al top della forma nel derby del prossimo 5 gennaio che potrebbe rappresentare una spinta decisiva per la risalita in classifica della squadra giallorossa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA