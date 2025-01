Gualtieri, 'concerto Capodanno grande festa popolare per Roma'

"È stata una serata di Capodanno coinvolgente ed emozionante ieri al Circo Massimo. Tantissimi romani, romane e turisti hanno dato vita e calore a quella che è stata una grande festa popolare per tutta la città. Grazie a tutti quanti hanno contribuito alla riuscita di questo bellissimo evento". Così in una nota il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Per l'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato "Roma si conferma la capitale dei grandi eventi. Un ringraziamento particolare alle tantissime persone che hanno lavorato giorno e notte per rendere possibile tutto ciò. Dagli oltre 60 operatori sanitari presenti al concerto ai vigili del fuoco che hanno presidiato la zona, dai centinaia di agenti della Polizia Locale a tutti gli operai e tecnici, quasi un migliaio, coinvolti nell'allestimento dei due palchi e nella gestione delle 5 ore di concerto. Senza di loro - ha concluso - non avremmo potuto festeggiare in questa grande notte".



