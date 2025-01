Capodanno: nella notte 30 incidenti a Roma,un morto e feriti

Sono più di 200 gli interventi effettuati dalle pattuglie della polizia locale di Roma nella notte di Capodanno. Una trentina gli incidenti stradali avvenuti dopo la mezzanotte, di cui una decina con feriti. Il più grave è avvenuto questa mattina intorno alle 6 circa, in via della Pisana. Coinvolti un' auto e uno scooter. Nell'impatto è morto il conducente della moto: un uomo di nazionalità tunisina di 31 anni di età mentre l'uomo alla guida della macchina è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito. Sono tuttora in corso le indagini degli agenti del XI Gruppo Marconi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.



