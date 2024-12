Tenta rapina in un bar, arrestata

Ha tentato una rapina in un bar alla periferia di Roma ma è stata bloccata dal proprietario e da alcuni clienti. E' accaduto poco prima dell'una di notte in via Casilina nel quartiere Alessandrino. Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. A quanto ricostruito, poco prima il proprietario del bar, un cittadino del Bangladesh, e alcuni avventori avevano bloccato una donna che era entrata all'interno dell'attività commerciale con volto travisato e, mostrando una pistola nascosta nella giacca, aveva intimato di consegnarle l'incasso.

Disarmata e trattenuta dai presenti, la donna è stata poi presa in carico dai Carabinieri e portata in caserma. È stata identificata in una 41enne romana, con precedenti di droga, arrestata per tentata rapina aggravata. La pistola si è rivelata a salve ma priva di tappo rosso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA