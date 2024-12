Tensioni durante sgombero Roma,lancio oggetti,10 feriti

Lanci di bottiglie e altri oggetti contro le forze dell'ordine all'esterno del Forte Portuense, durante lo sgombero a Roma. Secondo quanto si apprende da fonti della Questura, circa 60 persone si sono radunate all'esterno e tra loro alcuni riconducibili agli ambienti studenteschi.

Uno degli occupanti, si sarebbe opposto allo sgombero opponendo resistenza e anche aggredendo gli agenti. Nel frattempo le persone all'esterno nel tentativo di ostacolare le operazioni hanno bloccato il traffico e c'è stato un primo intervento delle forze dell'ordine per rimuovere il blocco. Nuovi attimi di tensione quando il gruppo è avanzato fino al contatto con le forze dell'ordine, che li hanno bloccati con gli scudi e sono state bersaglio del lancio di bottiglie e altri oggetti. Si registrano circa dieci feriti tra gli operatori delle forze dell'ordine. Al momento in due sono stati accompagnati negli Uffici di polizia ed è in corso la valutazione della loro posizione.



