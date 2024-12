Schianto auto-bus a Roma, muore automobilista

Nella notte, lungo via Prenestina, un bus della linea 170 che rientrava nella rimessa di Tor Sapienza, con solo il conducente a bordo, è stato coinvolto in un incidente con una vettura privata. Lo rende noto Atac.Il conducente dell'auto privata è deceduto. Le forze dell'ordine, alle quali Atac sta offrendo la massima collaborazione, stanno procedendo a definire le circostanze dell'accaduto. Atac esprime il proprio cordoglio per il tragico evento.

La vittima dell'incidente è un uomo di nazionalità marocchina di 44 anni che è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 in via Prenestina, all'altezza di via Olevano Romano.

Sul posto per i rilievi gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale.

Il conducente dell'autobus è stato trasportato in ospedale per le cure mediche necessarie e per essere sottoposto agli esami di rito. Entrambi i veicoli coinvolti nell'incidente sono stati posti sotto sequestro. Sono in corso indagini per ricostruire esatta dinamica di quanto accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA