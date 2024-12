Rancore, 'polemica Capodanno? Non togliamo energie a cose belle'

"Negli ultimi giorni abbiamo dedicato tantissima energia a alcuni tipi di argomenti, e se io rispondessi torneremmo sugli stessi argomenti e tra pochi minuti ci ritroveremmo a parlare di Sanremo". Lo ha detto il rapper Rancore, nel corso della conferenza stampa su Capodarte in Campidoglio, a chi gli chiedeva cosa pensasse della presunta 'censura' per il concerto di Capodanno del Campidoglio, che ha visto lo stop del trapper Toni Effe.

"Io direi di non far togliere ulteriore energia a una cosa importante, a un evento che per la sua natura già manda un segnale, un messaggio, nel titolo - ha aggiunto - È più importante concentrarsi nel fare una cosa bella il 1 gennaio, comunicarla bene alle persone senza creare ulteriori divisioni, perché il suo significato ce l'ha già nel significante".



