Giubileo:ancora lunghe file a S.Pietro per passaggio Porta Santa

Anche oggi lunghe file di fedeli si sono incolonnate verso la Basilica di San Pietro per l'attraversamento della Porta Santa, aperta alla vigilia di Natale da papa Francesco come atto inaugurale del Giubileo 2025.

Le migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo, incamminatisi sia dalla nuova Piazza Pia resa pedonale dal nuovo sottopassaggio all'inizio di Via della Conciliazione, sia dalla stazione della metropolitana in Via Ottaviano, anche questa pedonalizzata come la restaurata Piazza Risorgimento, si sono affollati ai controlli tramite metal detector sotto il Colonnato del Bernini per l'accesso a Piazza San Pietro, e quindi alla Basilica Vaticana attraverso la Porta Santa.

Il tutto sotto l'occhio vigile del massiccio servizio d'ordine dispiegato in tutta l'area e formato da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza - oltre che all'interno del Vaticano da Gendarmeria e Guardie Svizzere - che per tutta la durata dell'Anno Santo terrà alto il livello della sorveglianza nella zona.

Ieri, tra l'altro, dopo quella alla Casa circondariale di Rebibbia sempre da parte del Papa il 26 dicembre, è stata aperta la Porta Santa anche alla Basilica di San Giovanni in Laterano, per mano del cardinale vicario Baldo Reina. E anche lì si è è subito formata una lunga coda con migliaia di pellegrini.

Le ultime due Porte Sante che si apriranno nelle restanti Basiliche papali sono quelle di Santa Maria Maggiore il 1/o gennaio e di San Paolo fuori le Mura il 5 gennaio. A parte le cinque sopra menzionate, il Giubileo 2025 non prevede altre Porte Sante né a Roma né nel resto del mondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA