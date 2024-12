Controlli cc a Roma Est, 5 denunce e multe

E' di cinque persone denunciate, quattro segnalate e 11 mila euro di multe elevate ad automobilisti indisciplinati il bilancio dei controlli straordinari del carabinieri della Stazione Roma Appia e quelli della Compagnia Roma Casilina nei quartieri Anagnina, Statuario e Osteria del Curato.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero un 22enne del Marocco e due tunisini di 20 e 21 anni, tutti senza fissa dimora, gravemente indiziati del reato di ricettazione in concorso. In particolare, i militari hanno sorpreso i 3 stranieri all'interno di un'autovettura che dagli accertamenti è poi risultata denunciata rubata pochi giorni fa.

Il mezzo è stato poi riconsegnato al legittimo proprietario. Un 21enne ucraino è stato invece sorpreso e denunciato dopo aver asportato della merce da un esercizio commerciale. Anche in questo caso la merce è stata recuperata e riconsegnata al responsabile del punto vendita.

Nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale, i militari hanno sorpreso un romano 37enne, alla guida di un'autovettura con la patente revocata.

Sono invece 4 le persone segnalate al Prefetto quali assuntori, perché trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti tipo hashish.

Complessivamente nel corso delle attività, i Carabinieri hanno identificato 98 persone, controllato 37 veicoli, effettuato numerosi posti di controllo ed elevato numerose sanzioni al nuovo codice della strada per un importo superiore agli 11000 euro.



