Luca Tommassini operato alla valvola mitrale, 'è andata bene'

"Ciao dreamers. Torno qui un attimo, sui social, per dire che l'operazione è andata bene ma è stato ed è tutto molto più 'impegnativo' di quello che mi aspettavo.

Voglio ringraziare subito il Dott. Piergiorgio Bruno e il Dott.

Massimo Bassetti del policlinico Gemelli di Roma che hanno fatto una sorta di 'miracolo' salvando la mia #valvolamitrale ricostruendola a mano, così evitando di doverla sostituire con una valvola esterna". Lo scrive sul suo profilo Instagram Luca Tommassini, postando una foto della cicatrice sul petto e aggiornando i fan sulle sue condizioni di salute dopo che una settimana fa aveva annunciato la necessità di fermarsi per prendersi cura di sé "come mai prima".

"Ci sarebbero tante cose da dire ma ho bisogno di tutte le mie forze e le energie di chi mi vuole bene per tornare in piedi a vivere la mia vita al più presto", aggiunge il ballerino, coreografo, regista e direttore artistico, 54 anni, che nella sua carriera ha lavorato con tutte le più grandi star italiane e internazionali, da Laura Pausini a Madonna. "Spero che stiate festeggiando anche per me e che qualche secondo me lo abbiate dedicato... buone feste dal cuore", conclude con un cuoricino.





